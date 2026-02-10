Gravissimo incidente questa mattina lungo la Sp 68, in contrada Salmè, nel territorio di Vittoria. Intorno alle 10,30, un autocarro e una Lancia si sono scontrati frontalmente in un impatto violentissimo che ha ridotto i mezzi a un groviglio di lamiere e lasciato una persona, una donna di 73 anni, in condizioni critiche.

Il bilancio è pesante: una persona in prognosi riservata, in codice rosso, e altre tre ferite. La gravità delle condizioni della 73enne ha reso necessario l’intervento dell’elicottero, attivato per trasferire la paziente al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania, centro specializzato nella gestione dei traumi più complessi.

La scena che si è presentata ai soccorritori era drammatica. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo sulla Lancia, completamente deformata dall’impatto: gli sportelli sono stati tagliati letteralmente per estrarre gli occupanti, un’operazione delicata e svolta in coordinamento con il personale sanitario presente sul posto.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Municipale di Vittoria, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro, come previsto nei casi di prognosi riservata (foto Assenza).