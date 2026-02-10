Il Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Ragusa, entrato pienamente a regime a partire dal mese di ottobre 2025, è stato impegnato in un’intensa attività di controllo del territorio e della viabilità conseguendo risultati significativi in materia di sicurezza stradale.

Le attività operative hanno interessato l’intero territorio Comunale mediante controlli stradali sia dinamici che fissi e si sono concentrate, in particolare, sulla prevenzione e repressione delle violazioni più gravi al Codice della Strada.

In ordine di gravità, l’azione di controllo ha riguardato prevalentemente la guida senza patente, la circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, nonché l’uso del telefono cellulare durante la guida.

Nel corso dei controlli sono state complessivamente elevate n. 369 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito delle suddette attività sono stati sottoposti a sequestro n. 13 veicoli, posti sotto fermo n. 11 veicoli, ritirate n. 7 patenti di guida, e disposta la confisca di un’autovettura già sottoposta a sequestro e che il proprietario avrebbe dovuto custodire presso la propria abitazione.

Tali risultati si aggiungono agli ordinari controlli di viabilità nel corso dei quali sono state elevate numerose sanzioni per sosta irregolare, in particolare per attraversamenti pedonali, marciapiedi e intersezioni stradali.

Degne di nota, infine, l’esecuzione di un’identificazione fotodattiloscopica nei confronti di un cittadino extracomunitario privo di documenti e la denuncia a piede libero di un cittadino italiano che, non ottemperando all’alt imposto dagli agenti, si rendeva responsabile dei reati di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’attività del Nucleo Motociclisti si inserisce nel più ampio quadro delle azioni poste in essere dalla Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale e della legalità, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.