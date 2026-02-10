La città di Modica si stringe oggi nel dolore per la scomparsa di Concetta Puccia, una figura stimata e profondamente legata al tessuto sociale e culturale della comunità. Dopo aver combattuto con dignità contro una malattia breve ma inesorabile, si è spenta lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e quanti l’hanno conosciuta.

Concetta Puccia era la moglie di Pinuccio Azzarelli, noto imprenditore e volto storico del commercio modicano, titolare insieme ai fratelli e al figlio del prestigioso negozio di abbigliamento maschile di Corso Umberto. Ma il contributo di Concetta alla vita cittadina è stato altrettanto significativo e personale. È stata, infatti, socia fondatrice dell’Università delle Tre Età (Unitre) di Modica, membro attivo del direttivo e direttrice dei corsi, ruolo che ha ricoperto con dedizione, promuovendo la cultura e la socialità come strumenti di crescita per ogni età.

Concetta Puccia lascia il marito Pinuccio e i figli, Rosa e Roberto, che ne piangono la prematura scomparsa. La notizia ha destato profondo cordoglio in tutta la città, dove la famiglia è stimata per la serietà professionale e l’umanità. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 11 febbraio, alle 15, presso il duomo di San Pietro.