Era un grande appassionato di corse automobilistiche. Tanto è vero che, a livello semiprofessionistico, aveva partecipato a numerose competizioni, tra cui varie edizioni della Monti Iblei, la cronoscalata che da Roccazzo arriva sino a Chiaramonte. E’ venuto a mancare all’improvviso Giorgio Giummarra, giovane pilota ragusana, lasciando nello sconforto parenti, amici e colleghi piloti che lo avevano conosciuto e ne avevano apprezzato i tratti cordiali e umani. L’intera città di Ragusa è in lutto e la comunità si è stretta attorno ai familiari per manifestare il proprio cordoglio in un momento così triste.