Fare chiarezza sui nuovi obblighi dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza: è questo l’obiettivo del seminario informativo “Nuovi obblighi per i datori di lavoro in tema di sicurezza”, promosso da ANCE Ragusa e dall’Ente S.F.E.R.A. – Scuola Edile e CPT di Ragusa, in programma venerdì 13 febbraio 2026, dalle 15:00 alle 17:00, presso la sede di ANCE Ragusa in Viale dei Platani 34/B. “L’incontro – spiega il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli – ha l’obiettivo di fornire una panoramica chiara e operativa sulle modifiche introdotte dall’Accordo, con particolare riferimento: agli obiettivi e alle finalità del nuovo sistema di formazione; all’entrata in vigore e al periodo transitorio; ai nuovi adempimenti formativi obbligatori, anche alla luce delle numerose novità rispetto al passato; alle implicazioni pratiche per datori di lavoro, datori di lavoro che non svolgono direttamente il ruolo di RSPP, dirigenti, preposti, lavoratori e addetti all’uso delle attrezzature di lavoro” (nella foto Giorgio Firrincieli e Giuseppe Guglielmino).

Dopo la registrazione dei partecipanti, prevista a partire dalle 14:30, il seminario si aprirà con i saluti istituzionali di Giorgio Firrincieli, Presidente di ANCE Ragusa, Rosario Ruta, Presidente dell’Ente S.F.E.R.A., e Salvatore Tavolino, Vicepresidente dell’Ente S.F.E.R.A.

Seguirà l’introduzione ai lavori affidata a Francesco Maltese, Direttore dell’Ente S.F.E.R.A., che illustrerà il tema della bilateralità, evidenziandone obiettivi, finalità e opportunità per il sistema delle imprese. Il cuore dell’incontro sarà rappresentato dalle relazioni tecniche.

L’Ing. Filadelfo Manoli, Funzionario tecnico dell’Ente S.F.E.R.A., approfondirà il tema della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, analizzandone il valore come risorsa strategica e illustrando gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro.

A seguire, il Geom. Marco Cutrone, Vicedirettore dell’Ente S.F.E.R.A., presenterà le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, soffermandosi sulle nuove procedure operative e sulle misure urgenti in materia di sicurezza sul lavoro previste dal Decreto. Il seminario si concluderà con un dibattito aperto e con le conclusioni affidate all’Ing. Giuseppe Guglielmino, Direttore di ANCE Ragusa.

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a datori di lavoro, professionisti, tecnici e operatori del settore interessati ad approfondire un tema centrale per la tutela dei lavoratori e la corretta gestione aziendale. Per informazioni 0932.643570 o info@ance.rg.it.