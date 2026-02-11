Momenti di forte preoccupazione all’ora di pranzo in contrada Quartarella, nel territorio di Modica, dove un palo della pubblica illuminazione è improvvisamente crollato sulla carreggiata, costringendo gli automobilisti a fermarsi e a deviare il percorso. L’episodio, avvenuto senza preavviso, ha provocato disagi alla circolazione e ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali (foto di repertorio).

Secondo quanto emerso, il palo è caduto a causa delle raffiche di vento e del maltempo che da giorni interessano l’area. Nonostante si tratti di impianti installati relativamente di recente, la zona non è nuova a episodi simili: nelle scorse settimane si erano verificati altri cedimenti, tra cui la caduta di pali telefonici, sempre nella stessa contrada.

Fortunatamente, nessun veicolo è stato colpito: un caso fortuito, considerando che la strada è molto trafficata nelle ore mattutine. Gli automobilisti in transito sono stati fatti deviare su percorsi alternativi per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e le autorità competenti, che hanno provveduto a delimitare l’area e a programmare la rimozione del palo danneggiato. Le previsioni meteo indicano che il vento continuerà anche nei prossimi giorni, aumentando l’attenzione sulla stabilità delle infrastrutture della zona.

L’amministrazione è al lavoro per monitorare l’intera area di Quartarella, già segnalata in passato per criticità legate alle condizioni atmosferiche avverse, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi e garantire la sicurezza di residenti e automobilisti.