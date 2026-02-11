È deceduta questa mattina la donna di 73 anni rimasta gravemente ferita nel terribile incidente avvenuto ieri mattina lungo la Sp 68, in contrada Salmè, nel territorio di Vittoria. La donna non è sopravvissuta alle gravissime lesioni riportate nello scontro frontale tra un autocarro e una Lancia, un impatto violentissimo che aveva ridotto i mezzi a un groviglio di lamiere (foto Assenza).

L’incidente si era verificato intorno alle 10.30. La 73enne era apparsa subito in condizioni critiche: era stata estratta dai vigili del fuoco dopo un lungo e complesso intervento di soccorso, necessario per liberare gli occupanti dall’abitacolo completamente deformato. Trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, vi era arrivata intorno alle 13. Nonostante gli sforzi dei sanitari, questa mattina il suo quadro clinico è precipitato fino al decesso.

Nello scontro erano rimaste ferite anche altre tre persone, tutte trasportate all’ospedale Guzzardi di Vittoria con traumi non gravi.