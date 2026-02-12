È scomparsa serenamente, all’età di 107 anni, Concetta Noto, la cittadina più longeva di Acate. A giugno avrebbe festeggiato un ulteriore traguardo con discrezione, circondata dall’affetto dei suoi quattro figli, degli undici nipoti e dei ventidue pronipoti. Concetta Noto, vedova Carnemolla, nata ai tempi della Spagnola, ha attraversato due dopoguerra, il boom economico e la recente pandemia, restando sempre fedele alla sua “missione”: la cura della casa e della sua numerosa famiglia. Rimasta vedova nel 2006, fino a poco tempo fa riusciva ancora a occuparsi di piccole incombenze domestiche, mantenendo una straordinaria lucidità, pur con qualche ricordo inevitabilmente affievolito. Dopo la scomparsa, lo scorso dicembre, della ragusana Rosaria Martorana, era con ogni probabilità diventata la persona più anziana della provincia di Ragusa e una delle più longeve dell’intera Sicilia. I funerali di Concetta Noto saranno celebrati venerdì, alle 15.30, nella Chiesa Madre di Acate.