La Squadra Volante della Questura di Ragusa ha arrestato un diciottenne con l’accusa di detenzione di arma clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un’auto il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi alla verifica, dandosi alla fuga con manovre pericolose. Poco dopo, il veicolo è stato bloccato e il guidatore identificato: si tratta di un 18enne catanese. La perquisizione personale e del mezzo ha consentito di rinvenire un’arma a salve modificata e pronta a sparare, completa di munizionamento, nonché circa 100 grammi tra hashish e cocaina. Il giovane è stato quindi condotto alla casa circondariale di Ragusa e posto a disposizione della Procura della Repubblica.