Ragusa piange la scomparsa di Giorgio Licitra. Aveva 87 anni. Lascia la moglie e tre figli. I funerali sono in programma domani, venerdì 13 febbraio, alle 15,30 nella chiesa della Sacra Famiglia. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
