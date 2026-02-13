Momenti di forte tensione questa mattina al Liceo Scientifico di Ragusa, dove un improvviso episodio di violenza ha allarmato personale, docenti e studenti. Stando a una prima ricostruzione, un giovane avrebbe insistito per lasciare l’istituto prima dell’orario consentito. Al diniego della dirigente scolastica e degli insegnanti, lo studente avrebbe comunque abbandonato l’edificio, spintonando un collaboratore scolastico che cercava di fermarlo. Il ragazzo sarebbe di origine francese, pur vivendo da tempo in città con la propria famiglia. All’esterno, la situazione è ulteriormente degenerata: il giovane avrebbe tentato di bloccare un’auto in transito, pretendendo di salirvi a bordo. Un assistente scolastico intervenuto per riportarlo all’interno dell’istituto sarebbe stato aggredito; lo studente gli avrebbe strappato la collana e sferrato un pugno al volto. La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente, ha preso in carico il ragazzo e ha avviato gli accertamenti del caso. Al momento non sono noti eventuali provvedimenti disciplinari o giudiziari, né le condizioni dell’assistente scolastico coinvolto.