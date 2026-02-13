Colpito da malore mentre si trova a bordo di un furgone, perde il controllo del mezzo, va a schiantarsi contro una macchina in sosta sulla destra di via La Marmora e muore. Per Francesco Nicosia (nella foto), 48 anni, sposato e padre di due figli, residente a Scoglitti, non c’è stato nulla da fare. L’episodio è successo intorno alle 20,30 a Vittoria, via La Marmora appunto, compreso nel tratto tra le vie Palestro e Bixio.

All’improvviso il furgone condotto dallo sfortunato Nicosia e diretto verso la via Bixio ha fermato la corsa contro una macchina in sosta. I testimoni hanno allertato il comando di polizia locale che in breve tempo è arrivata sul posto con in testa il comandante Filippo Pancrazi. È stata richiesta anche un’ambulanza del 118, ma purtroppo per l’uomo, che di mestiere faceva l’elettromeccanico ed era molto conosciuto nella frazione balneare, non c’è stato nulla da fare.

Il personale di polizia locale ha informato i familiari della vittima arrivati sul luogo del sinistro circa un’ora dopo. Sulla base del referto stilato dal medico legale che ha effettuato l’ispezione cadaverica, probabilmente il pm di turno non ordinerà l’esame autoptico e autorizzerà la restituzione della salma ai familiari. La polizia locale, in casi del genere, trattandosi di un malore che ha causato il decesso, non procederà al sequestro dei mezzi.