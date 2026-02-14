La comunità tunisina e l’intera cittadina di Acate piangono la scomparsa di Aymen bin Al Hadi Ammar, 35 anni, deceduto dopo aver accusato un malore mentre lavorava in un’azienda agricola della zona. Il giovane, residente da tempo nel territorio, era conosciuto come un lavoratore affidabile e una persona rispettosa, ben inserita nella vita sociale del paese.

Il malore improvviso ha lasciato sgomenti amici, colleghi e connazionali, che in queste ore stanno manifestando vicinanza alla famiglia. Le associazioni tunisine del territorio hanno espresso cordoglio, ricordando Aymen come una presenza discreta ma preziosa per la comunità.

Martedì, alle 11:30, all’ospedale di Vittoria, si terrà un primo rito di preghiera secondo la tradizione islamica.