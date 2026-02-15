Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma che si distingue per un gesto di grande umanità. Al “Pietro Scollo” il Modica si ferma ancora, chiudendo 1-1 contro un Niscemi organizzato e tenace. Un esito che consente ai “cugini” del Vittoria di ridurre il distacco a 13 punti, proprio alla vigilia del big match di domenica prossima. Prima del racconto della gara, merita evidenza l’iniziativa del club rossoblù: metà dell’incasso è stata destinata in beneficenza a sostegno della comunità niscemese colpita dai tragici eventi del Ciclone Harry. Un segnale di vicinanza che ha unito le due tifoserie già nei minuti precedenti al fischio d’inizio. La partita. Dopo una prima frazione bloccata e tatticamente accorta da parte degli ospiti, la sfida si è infiammata nella ripresa. All’80’ il vantaggio dei padroni di casa: su un calcio d’angolo battuto con precisione da Valenca, Torres trova il tocco risolutivo che fa esplodere lo stadio. La replica è immediata: la gioia modicana dura appena un paio di minuti.

Sul ribaltamento di fronte il Niscemi reagisce con veemenza e raggiunge l’1-1 grazie a Martinez, lesto a sfruttare un’incertezza della retroguardia. L’episodio decisivo matura nel recupero. Ancora Torres al centro dell’azione: entra in area e viene steso proprio da Martinez, autore del pari. L’arbitro indica senza esitazioni il dischetto. Dal penalty si presenta Bonanno. La tensione è palpabile: il portiere è spiazzato, ma la conclusione si stampa clamorosamente sul palo, gelando l’urlo dei tifosi rossoblù. Un’occasione enorme svanita in extremis e secondo stop consecutivo per il Modica.