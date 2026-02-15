La polizia di Stato ha denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ragusa un 56enne residente a Modica, ritenuto responsabile dei reati di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi.

Gli agenti del Commissariato di Modica hanno scoperto, all’interno di una cava di pietra calcarea dismessa e vasta oltre 4.000 metri quadrati, una discarica abusiva occultata dalla fitta vegetazione.

Nell’area sono state rinvenute carcasse di automobili, motocicli e autocarri, fusti contenenti olio esausto, materiale sanitario e plastiche in avanzato stato di degrado.

Gli accertamenti sono stati condotti con il supporto dei vigili del fuoco, dell’Arpa, della polizia provinciale e di personale del Comune di Modica.

Le verifiche hanno evidenziato un potenziale rischio di infiltrazioni nella falda acquifera; per questo sono stati prelevati campioni di terreno e materiali, al fine di accertare l’eventuale presenza di sostanze pericolose.

Al proprietario del fondo è stato inoltre ingiunto il ripristino dei luoghi mediante interventi di bonifica.

L’uomo, individuato quale responsabile dell’area, è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Ragusa.