Ieri mattina il liceo scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa ha reso omaggio alla professoressa Dina Accardi, docente di Matematica e Fisica che, grazie alla sua passione per l’insegnamento, è stata un punto di riferimento per studenti e studentesse, corpo docente e dirigenza. Donna brillante, dotata di grandi competenze tecniche e, soprattutto, di profonda umanità, ha sempre operato nell’interesse delle nuove generazioni. Fu tra le prime alunne a frequentare il Fermi nell’anno scolastico 1957-1958. Alla cerimonia erano presenti familari, amici e numerosi ex allievi, riuniti per intitolare a Dina Accardi la sala professori dell’istituto. Con forza e convinzione, la docente ha lavorato all’interno del Fermi per ispirare e formare intere generazioni, trasmettendo loro l’amore per la conoscenza e il desiderio di incidere positivamente nel mondo.