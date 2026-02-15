Ragusa ha salutato oggi con profonda commozione il dottor Santo Viola, figura di riferimento della chirurgia siciliana ed ex primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale Civile. Professionista stimato, capace di unire competenza, rigore e umanità, il dottor Viola ha guidato il reparto in una stagione di forte rinnovamento, introducendo tecniche e strumenti che hanno segnato un passo avanti decisivo per la sanità iblea.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella comunità medica, ma anche tra i tanti pazienti e colleghi che negli anni hanno potuto apprezzarne la dedizione e la sensibilità. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie e la figlia.

I funerali si terranno domani alle 15,30, nella chiesa di San Pio X, in viale Europa, dove amici, colleghi e cittadini potranno rendergli l’ultimo saluto.