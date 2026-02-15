Arriva un’altra sconfitta per il Ragusa. La doppietta del brasiliano Ferreira, centravanti della Gelbison, nel giro di cinque minuti, a metà primo tempo, mette fuori causa gli azzurri che non riescono più a recuperare il doppio svantaggio. Eppure, il match era cominciato sotto una buona stella per la squadra di Gaetano Lucenti, almeno così sembrava, visto che la manovra risultava abbastanza fluida, regolare e con qualche proposizione in avanti. Poi, però, la difesa azzurra, in entrambi i casi delle reti subite, non è sembrata inappuntabile e questo ha favorito la Gelbison passata sul 2-0. Nella ripresa, i locali si sono limitati solamente a controllare il vantaggio, con qualche azione in avanti e qualche buon tiro neutralizzato dall’estremo difensore ospite. Il Ragusa non è riuscito, dal canto suo, neppure a ridurre le distanze. In classifica, situazione sempre precaria per gli azzurri a quota 21 in coabitazione con la Sancataldese. Mentre il Messina si è portato avanti di un punto, Acireale e Castrum Favara inseguono a quota 20. Quindi, la zona play out è sempre più incerta e in bilico. Domenica, in casa, scontro salvezza proprio con il Castrum Favara.