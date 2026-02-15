Il sindaco Francesco Aiello ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, in occasione dei funerali del giovane Mario Giovanni Barone (nella foto), prematuramente scomparso all’età di 14 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 presso la chiesa di Santa Maria Goretti.
L’Amministrazione comunale, interpretando il sentimento dell’intera comunità, si stringe con profonda commozione al dolore della famiglia in questo momento di grande sofferenza. La giunta municipale, tra l’altro, ha deciso di sospendere tutte le iniziative legate al Carnevale in segno di rispetto per il dolore della famiglia.