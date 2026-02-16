Si è svolta domenica a Palermo, presso la palestra Scalart, la terza tappa del Campionato Regionale di arrampicata sportiva, dedicata alla specialità Boulder. Una gara intensa e spettacolare che ha visto ancora una volta protagonisti gli atleti della Red Rock Ragusa.

In Under 11 maschile splendido argento per Nino Branciforte, che conquista la seconda posizione chiudendo in extremis – a pochi secondi dalla fine del tempo – il blocco decisivo, al termine di una prova combattutissima. Enea Schininà chiude al quinto posto, mentre è positivo l’esordio nel Boulder per Flavio Tuminello e Manuel Licitra, che affrontano con determinazione la nuova specialità. Con questo risultato, Branciforte e Schininà consolidano la loro posizione in classifica generale, che al momento significherebbe qualificazione ai Campionati Nazionali di Arco.

In Under 13 femminile arriva una straordinaria doppia soddisfazione per la Red Rock: Nina Schininà conquista l’argento e Susanna Licitra il bronzo, al termine di una gara bellissima e combattuta fino all’ultimo tentativo. Per Nina si tratta di un risultato pesantissimo in ottica qualificazione: grazie a questo podio si porta da sola al secondo posto nella classifica generale, posizione che vale l’accesso ai Nazionali. Da segnalare anche l’esordio assoluto di Francesca Migliorisi, autrice di una prova di grande personalità, e la buona prestazione di Iole Carnemolla.

In Under 15 arrivano due quinti posti per Carla Algieri e Antonio Tagliareni, al termine di prove solide in una categoria molto competitiva.

Nel complesso è stata una gara bella e avvincente, resa ancora più interessante dalla grande bravura del tracciatore nel proporre blocchi tecnici, spettacolari e combattuti. In particolare, l’Under 13 femminile ha regalato uno dei momenti più emozionanti della giornata, con una sfida di altissimo livello e grande intensità agonistica.

Il prossimo appuntamento sarà a Ragalna il 21 e 22 marzo, con le gare di Lead e Speed: una tappa fondamentale che potrà certificare le ambizioni di qualificazione ai Campionati Nazionali di Arco e dare un quadro ancora più definito delle classifiche generali.