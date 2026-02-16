La SuperConveniente Virtus Ragusa cambia faccia dopo l’intervallo e batte la resistenza di un’ottima Molfetta. Al PalaPadua, nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie B Interregionale, la squadra di Di Gregorio supera la Dai Optical per 96-89 e ritrova il successo dopo due k.o.. Prezioso il contributo di Brown, top scorer con 21 punti, ma la Virtus si gode cinque giocatori in doppia cifra e un’intensità difensiva ritrovata, che consente di doppiare gli ospiti nel terzo quarto (30-15). Quello che alla lunga si rivela decisivo.

Cardinali parte in quintetto al posto di Fabi. L’avvio di partita è subito a punteggio alto. Lanzi e Brown sono i più ispirati in maglia Virtus: l’americano raggiunge la doppia cifra dopo una manciata di minuti, ma gli ospiti rimangono agganciati al treno grazie all’ottima vena del lituano Daunys, che con otto punti di fila impatta sul 20-20 (al 6’). In un momento della partita in cui fioccano triple, Bolis segna il +3 ospite. La SuperConveniente ritrova Adeola a 2’20” dalla fine del quarto, ma è un’ottima iniziativa di Tumino dalla linea di fondo a sigillare il vantaggio virtussino al 10’: 28-25. Il primo canestro della serata di Adeola è una tripla (33-29), ma la gara non si schioda dall’equilibrio. Ragusa tira malino dall’arco (3/13 all’intervallo lungo), al contrario di Molfetta che è particolarmente ispirata (7/12). Bianco e Favali condiscono un altro sorpasso approfittando di qualche disattenzione difensiva. Ragusa sparacchia due volte al limite dei 24” e il quarto si complica fino al +6 ospite, con l’appoggio di Pieri. L’ultimo canestro porta la firma di Brown (41-45 al 20’), ma per aggiudicarsi la contesa serve concedere meno tiri aperti, sporcare le linee di passaggio, cosa che fin qui non è riuscita particolarmente bene ai ragazzi di Di Gregorio.

Dimostra capitan Ianelli, che ruba palla nella metà campo difensiva e carica il palazzo. Ma è ancora Daunys a ricacciare indietro la Virtus con l’ennesima tripla ospite (43-48 al 21’). La difesa della SuperConveniente è spesso un giro indietro e con il lituano questa sera non te lo puoi permettere: altro canestro più libero aggiuntivo (47-53 al 23’). Arriva un tecnico a Fabi, e la partita cambia rotta: Lanzi subisce fallo in attacco, poi segna la tripla, infine Brown offre a Fabi un cioccolatino da scartare: il 6-0 rimette in partita il pubblico e la Virtus torna a condurre (55-54 al 25’). Azzollini prova a tamponare col timeout, ma Ragusa continua con le sue letture: prima Lanzi per Cardinali, poi Brown per l’ottima tripla di Adeola, e la fuga è servita (64-56 al 28’). Adeola e Tumino completano un terzo periodo di spessore: undici punti fra le squadre all’ultimo mini intervallo (71-60), con un parziale aperto di 24-7 a favore della SuperConveniente. Il grande contributo di Piscetta (sei punti in avvio di ultima frazione) garantisce a Ragusa la leadership, anche se Molfetta non è in vena di fare sconti. Prima Bolis poi Quarta ricuciono a due possessi (80-74). Favali segna eroicamente dall’angolo per il -4 (83-79 al 35’). Ma Adeola, con il quinto canestro dall’arco, ricaccia indietro la formazione ospite. La partita rimane tutta da giocare. A differenza dei primi due quarti Ragusa riesce a limitare Daunys, è più attenta e gioca più di squadra anche di fronte al pericolo. Brown segna col “furto” il canestro del +7, Lanzi (autore anche di 8 assist) è preciso ai liberi, Adeola chiude i giochi con la schiacciata. La SuperConveniente torna così a sorridere.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Dai Optical Molfetta 96-89

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 21, Cardinali 7, Piscetta 12, Fabi 13, Tumino 4, Adeola 18, Guastella ne, Peterson 4, Lanzi 13, Barracca ne, Ianelli 4. All.: Di Gregorio

Dai Optical Molfetta: Bolis 23, Quarta 10, Daunys 20, Potito ne, Favali 15, Natalini 2, Brugia ne, Senghor, Pieri 10, Annese ne, Mezzina 6, Bianco 3. All.: Azzollini

Arbitri: Catania di Barcellona Pozzo di Gotto e Fiannaca di Siracusa

Parziali: 28-25; 41-45; 71-60.