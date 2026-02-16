Momenti di forte apprensione questa mattina, intorno alle 8, in via Modica Sorda a Modica, dove una Volvo è finita contro la vetrina di un negozio dopo essersi scontrata, per cause ancora da chiarire, con un mezzo della nettezza urbana. L’impatto è stato particolarmente violento: l’auto ha sfondato la vetrata e parte della parete dell’attività commerciale, proiettando detriti e mattoni sul marciapiede.

Alla guida c’era un anziano modicano, immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasferito al Maggiore-Baglieri per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e la Polizia Municipale, incaricata dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La circolazione ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e della rimozione del veicolo.

A evitare conseguenze ben più gravi è stata una semplice coincidenza: in quel momento, davanti al negozio non transitava alcun pedone.