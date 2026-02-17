La polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne modicano in esecuzione di una condanna definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Modica hanno rintracciato il soggetto all’interno del centro abitato di Modica e lo hanno sottoposto alla pena residua di un anno, da scontare agli arresti domiciliari.

La condanna è relativa a fatti avvenuti nel 2021, quando l’uomo, all’epoca detenuto presso il carcere di Palermo, aggredì due detenuti, provocandogli lesioni al volto.