L’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica conferma nel 2025 livelli di attività elevati e un ulteriore rafforzamento degli indicatori di qualità e sicurezza clinica. Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre sono stati 2.657 i pazienti operati, per un totale di 2.682 interventi, dati sostanzialmente in linea con il 2024 e indicativi della piena operatività del reparto.

La chirurgia maggiore ha rappresentato il 60,7% dell’attività (1.613 interventi), mentre la chirurgia ambulatoriale si è attestata al 39,3% (1.044 interventi). Particolarmente significativo il miglioramento degli esiti. Nel 2025 il 91,44% dei pazienti ha avuto un decorso post-operatorio regolare.

L’attività di chirurgia maggiore ha interessato un ampio spettro di patologie. Tra i volumi più rilevanti emerge la chirurgia bariatrica, che nel 2025 registra 210 interventi (+8 rispetto al 2024), con una percentuale di pazienti senza complicanze pari al 98,5%, dato che conferma l’elevato standard di sicurezza del percorso. A tal proposito, i tempi d’attesa per gli interventi di chirurgia bariatrica, prima di poco superiori ai 12 mesi, si sono pressoché dimezzati.

Ottimi anche i risultati nella chirurgia della colecisti, con 364 interventi complessivi, eseguiti in oltre il 97% dei casi per via laparoscopica, e un decorso regolare nel 100% dei pazienti. Analogamente, nel trattamento di ernie e laparoceli (451 interventi) la quota di complicanze minori si mantiene estremamente contenuta.

Nel complesso, i dati del 2025 evidenziano la solidità organizzativa e clinica della Chirurgia generale di Modica, con volumi stabili, ampia tipologia di prestazioni e indicatori di esito in miglioramento, a conferma del lavoro svolto dall’équipe diretta dal dottor Goffredo Caldarera (nella foto).