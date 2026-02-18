Nell’ambito del Progetto “Radice – Centro Polifunzionale di Rigenerazione Economica e Culturale”, Confcooperative Sicilia avvia il laboratorio formativo gratuito “Abc della Cooperativa”, un percorso che, anche a Ragusa, vuole riportare al centro la forza della collaborazione, la cultura d’impresa condivisa e la consapevolezza di ciò che significa costruire futuro insieme. Si comincia domani, giovedì 19 febbraio, con un calendario di incontri pensati per accompagnare i partecipanti dentro l’essenza del modello cooperativo, non in modo astratto, ma attraverso esempi concreti, strumenti pratici e momenti di confronto reale.

Il laboratorio nasce per offrire a chi partecipa non solo nozioni tecniche, ma anche uno sguardo nuovo sul valore della cooperazione: come funziona un’impresa cooperativa, quali sono i suoi principi, quali opportunità può generare per i soci e per il territorio, quali competenze servono per farla crescere. È un’occasione per chi muove i primi passi, ma anche per chi già vive la cooperazione e desidera rafforzare la propria preparazione. Per questo l’iniziativa è rivolta ai destinatari del Progetto Radice, ma si apre anche alle cooperative aderenti a Confcooperative, coinvolgendo presidenti, amministratori, soci e collaboratori che vogliono approfondire o consolidare il proprio bagaglio professionale.

Gli incontri si terranno in modalità mista, con momenti in presenza nella sala assemblee della sede Sviluppo economico del Comune di Ragusa e la possibilità di seguire anche online, così da permettere a tutti di partecipare secondo le proprie esigenze. Ogni modulo avrà una durata di sei ore, distribuite nelle date indicate nella locandina ufficiale.

Il presidente di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, sottolinea quanto questa iniziativa rappresenti un tassello importante per il territorio: “La cooperazione è un modo di fare impresa che mette al centro le persone e la loro capacità di costruire valore insieme. Con questo laboratorio vogliamo dare strumenti concreti a chi ogni giorno porta avanti questa visione, offrendo un’occasione di crescita che nasce dentro un progetto, Radice, che parla di rigenerazione e di futuro”.

Accanto a lui, il responsabile d’area Emanuele Lo Presti evidenzia il ruolo della formazione come leva strategica: “Oggi le cooperative hanno bisogno di competenze solide e aggiornate. L’Abc della Cooperativa è pensato per accompagnare soci e operatori in un percorso chiaro e accessibile, capace di rafforzare il tessuto cooperativo e di sostenere chi lavora per generare valore economico e sociale”. Per informazioni o per iscriversi è possibile scrivere a ragusa@confcooperative.it.

Confcooperative invita tutte le realtà interessate a partecipare e a diffondere l’iniziativa all’interno delle proprie organizzazioni, perché la cooperazione cresce davvero quando cresce la comunità che la sostiene (nella foto da sinistra Lo Presti e Campisi).