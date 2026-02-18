Una mattinata di ordinaria routine nel centro storico di Modica si è trasformata in pochi istanti in un grave incidente. Un pedone è rimasto ferito in corso Umberto, colpito con violenza dallo sportello di un furgone mentre stava per attraversare la carreggiata. L’episodio è avvenuto accanto a un mezzo per la consegna delle merci, regolarmente in sosta lungo l’asse viario principale della città. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente non avrebbe fissato adeguatamente il portellone posteriore al termine delle operazioni di scarico. Una raffica di vento avrebbe fatto “vela” sulla superficie metallica, spalancando la porta proprio nel momento in cui il passante transitava a brevissima distanza dal veicolo. L’impatto è stato inevitabile e molto violento: l’uomo è stato colpito al volto, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra, battendo anche la testa sul selciato. L’allarme è scattato immediatamente tra passanti e commercianti della zona, testimoni della scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito la vittima d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri”. La Polizia Locale ha messo in sicurezza l’area, regolato la circolazione — che ha subito inevitabili rallentamenti — ed effettuato i rilievi per accertare eventuali responsabilità del conducente.

L’uomo, apparso visibilmente stordito e dolorante al momento del trasporto in ambulanza, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per escludere complicazioni legate al trauma cranico e alle ferite riportate al volto.