Sono acquistabili da oggi i biglietti per la nuova rotta Comiso–Katowice annunciata da Wizz Air. Il primo decollo è programmato per il 8 luglio, in piena stagione estiva. L’apertura della rotta da Aeroporto di Comiso verso Katowice rientra in una strategia più ampia che prevede, a partire da maggio 2026, l’allocazione del terzo Airbus A321neo con base all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. Il Comiso–Katowice sarà operato con Airbus A321neo di ultima generazione. Si tratta di un aeromobile che garantisce una riduzione del 50% dell’impronta sonora e un consumo di carburante inferiore del 20% rispetto ai modelli precedenti.

La nuova rotta collega due territori dal forte profilo identitario. Se l’area iblea è celebre per il suo patrimonio tardo-barocco – da Ragusa a Modica e Scicli – Katowice rappresenta un caso emblematico di rigenerazione urbana europea: da centro industriale a Città Creativa della Musica Unesco, con un’offerta culturale dinamica e una posizione strategica per esplorare la Slesia e la vicina Cracovia. Il volo risponde sia alla domanda di mobilità delle comunità polacca e siciliana sia a un crescente turismo di scoperta in entrambe le direzioni: dalla Sicilia verso l’Europa centrale e dalla Polonia verso le coste e i borghi del Sud-Est dell’Isola.