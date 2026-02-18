Si rompe un tubo dell’acqua nella torre B dell’ospedale Giovanni Paolo II, all’altezza del secondo piano. Interviene la squadra che si occupa dell’emergenza per conto dell’ufficio tecnico dell’Asp. E cerca di contenere i disagi dopo avere garantito la piena sicurezza della rete idrica, con la chiusura di tutte le valvole annesse. E’ accaduto nel pomeriggio con quella che rischiava di diventare una vera e propria situazione d’emergenza, anche perché l’acqua fuoriuscita è sgorgata in maniera copiosa, creando disagi non da poco nell’intera zona interessata. La tempestiva segnalazione, però, è servita ad arginare le difficoltà e a fare rientrare la situazione d’allarme. E’ stata avvisata la direzione strategica dell’Asp che ha preso atto dell’intervento effettuato e della limitazione dei potenziali danni.