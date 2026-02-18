Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17,30, lungo la ex Sp 17 nel tratto compreso tra Vittoria e Scoglitti.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Lancia Ypsilon e un ciclomotore Benelli 125 sul quale viaggiava una coppia di coniugi di nazionalità straniera (foto Franco Assenza). La dinamica è al momento oggetto di accertamenti da parte della Polizia locale di Vittoria, sezione Infortunistica, impegnata nei rilievi tecnici e nelle verifiche necessarie a ricostruire con precisione l’accaduto.

In base a una prima ricostruzione, ancora da confermare e fondata su alcune testimonianze raccolte sul posto, il ciclomotore avrebbe proceduto a zig zag poco prima dell’impatto, per poi rientrare bruscamente nella propria corsia. L’autovettura, a sua volta, avrebbe tentato una manovra per evitare il mezzo a due ruote. Si tratta, tuttavia, di elementi che dovranno essere riscontrati dagli organi competenti; le eventuali responsabilità saranno stabilite soltanto all’esito delle indagini.

Tra le ipotesi al vaglio non si esclude che il sole, particolarmente basso sull’orizzonte a quell’ora, possa avere ridotto la visibilità; anche tale circostanza sarà oggetto di verifica ufficiale.

I due occupanti del ciclomotore indossavano regolarmente il casco protettivo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118: la donna è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Ragusa, mentre il marito è stato accompagnato al pronto soccorso di Vittoria, dove si trova attualmente in osservazione.