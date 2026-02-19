A seguito di mirati pattugliamenti nelle aree più sensibili del territorio comunale, quattro cittadini di diversa nazionalità sono stati sorpresi mentre abbandonavano illecitamente, lungo la pubblica via, sacchi di rifiuti indifferenziati. Lo ha reso noto il comandante della Polizia locale, Tina Turtula.

I soggetti sono stati fermati, accompagnati negli uffici di piazza Fonte Diana e trattenuti per gli adempimenti di legge. Al termine degli accertamenti, tutti sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica per le violazioni previste in materia ambientale.

L’operazione, condotta da tre agenti della Polizia locale agli ordini dell’ispettore Raffaele Cassibba, è stata coordinata dal commissario Salvatore Giardina. L’iniziativa rientra nel più ampio piano di monitoraggio del territorio portato avanti con continuità dagli assessori Dante Di Trapani e Giuseppe Alfano.