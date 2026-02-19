Un incidente particolarmente violento si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 514, nel tratto che attraversa il territorio di Chiaramonte Gulfi. A entrare in collisione sono stati un mezzo pesante e un’autovettura che procedeva in direzione Catania. L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di ricostruzione, ha distrutto la parte anteriore dell’auto e reso necessario un intervento di soccorso complesso.

Alla guida della vettura c’era un uomo di 75 anni, residente a Vizzini. È lui ad aver riportato le conseguenze più gravi: i sanitari del 118, dopo averlo estratto dall’abitacolo, hanno riscontrato fratture multiple e un quadro clinico considerato critico. Vista la gravità delle lesioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla statale. L’anziano è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in un ospedale di Catania, dove è stato affidato ai medici del trauma center. La prognosi resta riservata.

Il conducente del mezzo pesante avrebbe riportato solo ferite lievi ed è stato ascoltato dalle forze dell’ordine per fornire la propria versione dei fatti. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità.

La viabilità lungo la 514 ha subito pesanti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, con lunghe code in entrambe le direzioni. La circolazione è tornata regolare solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti.