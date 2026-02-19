La polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza una donna di 54 anni con l’accusa di furto di energia elettrica, con un danno stimato in circa 70.000 euro.

L’intervento è scaturito da un sopralluogo dei tecnici di E-Distribuzione, durante il quale è emerso che un’azienda agrituristica della zona risultava collegata abusivamente alla rete. Allertati dal personale tecnico, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno appurato che la proprietaria della struttura, insieme al compagno, era riuscita a intercettare la linea di alimentazione di E-Distribuzione.

Secondo quanto verificato, i due avrebbero manomesso il contatore, danneggiando i conduttori, rimuovendo la guaina protettiva e collegando direttamente i cavi privati all’impianto pubblico. Per tali condotte, la donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari. Il compagno, che al momento degli accertamenti si trovava all’estero, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.