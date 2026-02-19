Arrivano finalmente notizie incoraggianti sulle condizioni della diciottenne di Monterosso Almo rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente del 20 gennaio lungo viale delle Americhe, a Ragusa. Dopo settimane di apprensione, la giovane si è risvegliata e i medici parlano di un quadro in lento ma costante miglioramento.

La ragazza è ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II, dove era stata trasferita in condizioni critiche subito dopo l’impatto. I sanitari hanno escluso il pericolo di vita, pur sottolineando che la situazione resta complessa a causa delle numerose fratture riportate. Nelle prossime ore è previsto il trasferimento in un reparto altamente specializzato, con ogni probabilità in una struttura di Messina, per proseguire il percorso di cura e riabilitazione.

L’incidente si era verificato quando l’auto su cui viaggiava la giovane si era ribaltata, trasformando la vettura in un groviglio di lamiere dal quale i soccorritori l’avevano estratta con grande difficoltà. Da allora era rimasta sedata in coma farmacologico, mentre la comunità di Monterosso aveva seguito con apprensione ogni aggiornamento.

Alla guida del mezzo c’era un giovane che ha riportato solo ferite lievi. Gli accertamenti effettuati dopo l’incidente avrebbero evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, circostanza che ha portato alla denuncia a piede libero del conducente.

Il risveglio della ragazza rappresenta un primo, importante passo in un percorso che si preannuncia lungo, ma che oggi lascia spazio a un cauto ottimismo.