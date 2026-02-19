La comunità di Sampieri si è risvegliata con una notizia che ha lasciato tutti increduli e profondamente scossi: la morte improvvisa di Loredana Alfano, cinquantenne molto conosciuta in paese per la sua attività di estetista e per la storia familiare legata alla macelleria che, tra gli anni Ottanta e Novanta, era un punto di riferimento tra Scicli e Modica.

Loredana era stata sottoposta nei giorni scorsi a un intervento di routine in una struttura sanitaria di Ragusa. L’operazione, finalizzata all’asportazione di un polipo, era stata seguita da una complicazione: una perforazione intestinale. Nonostante ciò, la donna era stata dimessa due giorni fa.

Ieri sera, però, il quadro è precipitato. Loredana è deceduta in modo improvviso, per cause che al momento non risultano ancora chiarite. Non è stato possibile stabilire se il decesso sia collegato alla perforazione o se vi siano altri fattori da accertare.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, mentre la Procura di Ragusa si appresta a disporre l’autopsia, passaggio necessario per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La donna lascia il marito e tre figlie. In paese, tra incredulità e dolore, il ricordo che emerge è quello di una persona solare, conosciuta da tutti e profondamente radicata nella vita quotidiana della borgata marinara.