Trauma cranico, trauma facciale con fratture nasali, trauma toracico e lieve emorragia cerebrale. Sono le condizioni cliniche dalla donna di Ispica che nella mattinata di ieri è stata portata d’urgenza al pronto soccorso del Maggiore-Baglieri di Modica dopo un’aggressione. Le condizioni sono definite serie ma non gravissime e intanto gli agenti del commissariato di Modica hanno già fermato il compagno della donna, un cittadino di origini tunisine, ma sulle attività d’indagine vige ancora il massimo riserbo. La donna, sui 50 anni. Non è stato reso ancora noto se l’uomo sia stato tratto in arresto. L’aggressione sarebbe avvenuta nell’abitazione della coppia dove sono intervenuti tempestivamente gli agenti del commissariato retto dal vicequestore Lorenzo Cariola e della squadra Mobile di Ragusa per mettere in sicurezza l’area e raccogliere i primi rilievi scientifici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto, da un punto di vista sanitario, i medici del nosocomio modicano continuano a monitorare con attenzione il quadro clinico della donna ferita.