Alle 6.00 di questa mattina la squadra operativa della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuta nei pressi della pineta di Calaforno per soccorrere una donna, classe 1981, originaria del capoluogo e residente a Monterosso Almo. Per cause ancora da chiarire, la signora è scivolata in un dirupo per circa 16 metri dal ciglio della strada. Il compagno, non vedendola rientrare, ha immediatamente dato l’allarme. Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco si è calato nella scarpata con tecniche di derivazione speleo-alpinistica, ha raggiunto la malcapitata, l’ha immobilizzata e ne ha curato il recupero mediante barella Toboga, riportandola quindi in superficie. Una volta estratta, la donna è stata affidata alle cure dell’equipaggio del 118, giunto con un’ambulanza medicalizzata. Sul posto anche i Carabinieri di Monterosso Almo per gli accertamenti di competenza.