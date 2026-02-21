L’artista ragusano Nico Arezzo si è esibito venerdì sera a Propaganda Live, la trasmissione su La 7 condotta da Diego Bianchi che continua a fare registrare grande successo. Nico Arezzo, figlio del maestro Peppe, ha messo in luce, ancora una volta, le proprie qualità, dando dimostrazione di essere molto maturato dal punto di vista artistico. Una performance, insomma, molto interessante grazie alla quale Arezzo ha chiarito di essere pronto per scommettersi in ambiti ancora più prestigiosi (foto Bracchitta).