Attimi di apprensione nell’area compresa tra via dei Lillà e viale Primo Maggio. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un uomo avrebbe aggredito due addetti di un noto supermercato. Stando a quanto riferito da alcuni residenti, il trentenne sarebbe uscito dalla propria abitazione in uno stato di marcata alterazione psicofisica.

Prima di raggiungere la zona commerciale, avrebbe iniziato a urlare, danneggiando alcune auto in sosta e suonando con insistenza i campanelli delle abitazioni vicine. L’escalation sarebbe poi proseguita in via dei Lillà, all’interno del punto vendita: qui, dopo aver causato alcuni danni alla struttura, l’uomo avrebbe colpito e ferito due dipendenti; nella concitazione, potrebbe essere stata utilizzata anche una bottiglia.

Dopo l’aggressione, il trentenne si sarebbe allontanato verso viale Primo Maggio, cercando riparo in un locale nei pressi di una stazione di servizio, a breve distanza dalla Tenenza dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenute prontamente due pattuglie dell’Arma e un’ambulanza del 118.

Dalle prime indiscrezioni, appare sempre più probabile che l’intero episodio sia riconducibile a un profondo stato di disorientamento o a una grave fragilità di salute dell’uomo, apparso in evidente necessità di assistenza medica specialistica (foto Assenza).