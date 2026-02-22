Il derby ibleo tra Vittoria e Modica non ha deluso in termini di intensità e tensione agonistica, ma si è chiuso senza reti. Al “Cosimo” è andata in scena una sfida muscolare, segnata dal peso specifico della posta in palio: da un lato il primato da difendere, dall’altro il tentativo di riaprire il campionato. Avvio di marca biancorossa: il Vittoria è partito con maggiore intraprendenza e aggressività, costringendo i rossoblù nella propria metà campo e costruendo un paio di occasioni limpide per sbloccare l’incontro. È mancata però la precisione nell’ultimo tocco, mentre la retroguardia modicana si è dimostrata attenta e organizzata. Nella ripresa il copione si è capovolto. Calati i ritmi dei padroni di casa, il Modica ha guadagnato campo, mostrando una condizione atletica superiore e una manovra più fluida. In più frangenti gli ospiti hanno messo in apprensione la difesa locale, senza tuttavia trovare la stoccata decisiva. Il vero filo conduttore è stata la tensione. Con 13 punti a separare le due squadre, la paura di perdere ha sovente prevalso sul coraggio di osare. Ogni pallone è stato conteso con la grinta tipica dei grandi derby, producendo numerosi duelli in mediana e un gioco spezzettato dai fischi arbitrali. Il muro della parità è così rimasto intatto. Al triplice fischio, lo 0-0 appare l’esito più equo: un tempo ciascuno e un rispetto reciproco che congela la graduatoria. Il Modica prosegue la propria marcia verso la promozione conservando il rassicurante +13, mentre il Vittoria esce dal campo consapevole di aver tenuto testa alla capolista, ma con il rammarico di non aver accorciato le distanze.