Una rete per tempo. E il Ragusa liquida così la pratica Castrum Favara. Inguaiando gli ospiti. E compiendo un piccolo passo in avanti verso la zona salvezza. Che, adesso, dista appena due lunghezze. Gli azzurri di mister Gaetano Lucenti sono apparsi più determinati e, soprattutto, più decisivi nelle fasi topiche del match. A sbloccarla al sedicesimo è stato Callegari che, dopo un calcio di punizione, e dopo che il portiere ospite l’aveva smanacciata, si è trovato la palla addosso a porta vuota e non ha dovuto fare altro che accompagnarla dentro. Nella ripresa, il Castrum Favara ha cercato di pareggiarla ma il Ragusa si è difeso con ordine. Fino al 32’ della ripresa quando Golfo ha centrato il tempo della battuta dopo avere raccolto un suggerimento proveniente dalla propria tre quarti. A nulla, a tempo quasi scaduto, è servito il goal di Varela, ex azzurro, che ha accorciato le distanze.