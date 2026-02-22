Sabato 21 febbraio si è svolta a Modica Alta una visita guidata di notevole interesse al complesso di Santa Maria del Gesù, comprendente chiesa, convento e chiostro. Un folto gruppo di soci dell’Unitre di Modica si è dato appuntamento nella parte alta della città per un’uscita dedicata alla scoperta di questo straordinario sito. Grazie alla competenza del prof. Uccio Barone e dell’architetto Saro Guarrella, i partecipanti hanno ricevuto informazioni puntuali, risposte esaurienti alle domande e una descrizione minuziosa dei particolari utili a ricostruire la storia dell’importante complesso architettonico. I due relatori hanno messo in luce dettagli, episodi, documenti e curiosità riguardanti quello che è considerato forse il più bello e antico monumento di Modica, nonché l’unico ad aver resistito al terremoto del 1693. In particolare, il prof. Barone ha richiamato nomi, date, fonti, finanziatori, origini e vicende legate all’edificazione della chiesa, illustrando un lavoro frutto di ricerche scrupolose condotte negli archivi statali, nell’Archivio di San Giorgio e perfino in archivi spagnoli.