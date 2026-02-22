La stagione teatrale del Teatro Duemila di Ragusa, promossa dall’associazione culturale C&M, prosegue con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: oggi, domenica 22 febbraio, alle 18, Pippo Pattavina porterà in scena Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello, con la regia di Guglielmo Ferro. Si tratta di uno dei testi più incisivi del drammaturgo siciliano, un’opera che affronta con ironia e rigore morale il tema dell’onestà come scelta radicale, spesso scomoda, in un contesto sociale dominato dalle convenienze. Il protagonista, Angelo Baldovino, accetta di prestare la propria rispettabilità per salvare l’onore di una donna, trasformando un gesto di facciata in un percorso di integrità autentica. La regia di Ferro, già apprezzata in diverse produzioni pirandelliane, punta a valorizzare la dimensione umana e paradossale del testo, affidando a Pattavina un ruolo che mette in risalto la sua maturità artistica.

«Portare Il piacere dell’onestà a Ragusa con un interprete come Pippo Pattavina significa offrire al pubblico un incontro con uno dei vertici del teatro pirandelliano», afferma Carlo Nobile dell’associazione C&M. «È un testo che continua a parlarci con una forza sorprendente, perché ci costringe a interrogarci sul valore della coerenza e sulla responsabilità delle nostre scelte. La nostra stagione vuole unire qualità artistica e identità territoriale, e ospitare Pattavina e Ferro al Teatro Duemila è un motivo di grande orgoglio. La risposta del pubblico ci conferma che Ragusa ha una forte esigenza di cultura e di teatro vero».

Lo spettacolo si terrà al Teatro Duemila, in viale Sicilia 21. I biglietti sono disponibili online su ragusa.stagioneteatrale.com, al botteghino di via Roma 168 aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, oppure tramite il numero 333 5705353 e l’indirizzo email stagioniteatraliragusa@gmail.com. Oggi disponibili anche al botteghino del teatro.