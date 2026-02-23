“A poche centinaia di metri dalla piazza principale di Acate, dove pochi giorni fa si è concluso il Carnevale tra musica, carri e sorrisi mostrati con orgoglio dall’amministrazione comunale, esiste una realtà che nessuno racconta. Meno di 500 metri in linea d’aria dal centro, accanto al campo sportivo e al cimitero comunale, c’è un terreno trasformato in una discarica a cielo aperto”. Lo denuncia l’associazione Terre Pulite.

“Abbiamo trovato rifiuti urbani, sacchi di indifferenziata abbandonati, ingombranti, materiali inerti e, soprattutto, un numero consistente di pneumatici dismessi – è spiegato – nascosti dentro un vecchio casotto. Non si tratta di un episodio occasionale ma di un accumulo che fa pensare a uno smaltimento sistematico e illecito. Qualcuno guadagna e scarica sull’ambiente e sulla collettività i costi del proprio lavoro. Tutto questo accade a due passi dall’ingresso del paese, lungo la circonvallazione che collega Vittoria ad Acate. È questo il benvenuto? È questa l’immagine reale del paese? I pneumatici abbandonati rappresentano un grave rischio ambientale e sanitario, favoriscono incendi tossici e alimentano il degrado. Non si può mostrare il volto sorridente e festeggiante ed ignorare ciò che accade dietro le quinte. Chiediamo con forza all’Amministrazione comunale di Acate, al sindaco e alla polizia locale maggiore vigilanza, controlli seri, bonifica immediata dell’area e strumenti concreti per contrastare gli abbandoni illeciti. Governare significa prendersi cura del territorio ogni giorno, non solo durante gli eventi. Il nostro appello va anche ai cittadini: chi abbandona rifiuti danneggia tutti, chi conferisce correttamente tutela la propria comunità, chi assiste e tace diventa complice. Denunciate, segnalate, utilizzate i canali ufficiali di smaltimento. La vera bellezza non è una sfilata ma responsabilità quotidiana. Noi continueremo a denunciare per il rispetto dell’ambiente e della salute pubblica”.