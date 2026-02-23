Monterosso Almo compie un passo rilevante verso una partecipazione più strutturata dei giovani alla vita pubblica. Con l’insediamento della nuova Consulta giovanile, il paese si dota nuovamente di uno spazio di ascolto e progettazione dedicato alle nuove generazioni.

Nel corso dell’assemblea costitutiva è stato eletto presidente Stefano Morello, giovane stimato per dedizione civica e capacità di coinvolgere coetanei e realtà associative.

L’amministrazione comunale ha accolto con favore la riattivazione dell’organismo, ritenendolo un ponte stabile tra istituzioni e ragazzi.

Al consesso spetterà elaborare e promuovere iniziative culturali, sociali e formative, ma soprattutto offrire un canale di espressione a chi, nei piccoli centri, fatica spesso a trovare opportunità di partecipazione.

Morello ha rimarcato l’intenzione di dare vita a un gruppo aperto e inclusivo, orientato a tradurre le idee in progetti concreti per la comunità.

L’avvio dei lavori segna così l’inizio di un percorso volto a valorizzare energie nuove e a rendere Monterosso Almo ancora più attenta alle esigenze delle sue ragazze e dei suoi ragazzi.