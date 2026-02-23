A Modica l’inizio settimana ha portato una ventata di entusiasmo grazie a una vincita importante registrata in pieno centro. In una ricevitoria di corso Umberto I, infatti, un fortunato giocatore ha centrato una combinazione, tre ambi e un terno, che gli ha fruttato 47.500 euro, trasformando una giocata ordinaria in un colpo capace di far sorridere tutta la città.

La notizia si è diffusa rapidamente tra residenti e commercianti della zona, alimentando la curiosità su chi possa essere il vincitore. Come spesso accade, il suo nome resta avvolto nel riserbo, ma questo non ha impedito alla comunità di condividere un momento di leggerezza e buonumore. In un periodo in cui le piccole fortune fanno notizia, la vincita modicana diventa un segnale di fortuna inattesa che irrompe nella quotidianità.