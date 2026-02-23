L’Asp di Ragusa comunica che dal 2 marzo sarà operativo, all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, l’ambulatorio di Malattie infettive, un nuovo presidio specialistico che amplia l’offerta assistenziale e rafforza la rete di prossimità.

La struttura, allestita nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, avrà una duplice funzione.

Da un lato supporterà l’ospedale con consulenze infettivologiche rivolte alle aree medica e chirurgica e al Pronto soccorso, per garantire valutazioni tempestive e ottimizzare i percorsi clinico-assistenziali; dall’altro sarà accessibile alla cittadinanza, potenziando la risposta sul territorio.

Le visite, previa prenotazione al CUP, si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 8.00 alle 14.00.

La presenza dello specialista consentirà di ridurre il ricorso a pareri presso altri presidi o in remoto, migliorando l’appropriatezza e l’efficacia della presa in carico.

L’iniziativa, avviata come progetto pilota, è stata fortemente sostenuta dall’Azienda.

Responsabile della progettualità è il dottor Gaetano Cabibbo, direttore del Dipartimento di Medicina, che ne ha promosso l’attivazione insieme alla Direzione generale dell’Asp.

Referente dell’ambulatorio, incardinato all’Uosd di Malattie infettive di Ragusa, è la dottoressa Gemma Fuduli.

“L’attivazione dell’ambulatorio di Malattie infettive a Vittoria – dichiara il direttore generale, Giuseppe Drago – rappresenta un investimento concreto nella sanità di prossimità e nella qualificazione dell’assistenza specialistica. Portiamo competenze direttamente all’interno del presidio e le mettiamo, allo stesso tempo, a disposizione del territorio, migliorando la tempestività delle consulenze e la continuità della presa in carico”.