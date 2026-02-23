Per la prima volta nella sua storia, l’aeroporto di Comiso ha accolto un presidente della Repubblica. Sergio Mattarella è arrivato in mattinata con l’aereo presidenziale, trasformando una giornata ordinaria in un momento destinato a rimanere nella memoria del territorio. L’atterraggio, avvenuto senza immediati preavvisi pubblici, ha sorpreso operatori e personale dello scalo, sottolineando il carattere riservato e istituzionale della missione.

Dopo il breve arrivo a Comiso, il Capo dello Stato ha proseguito verso Niscemi, dove ha voluto constatare di persona i danni provocati dalla frana (foto Franco Assenza).