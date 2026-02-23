È stata inaugurata oggi la nuova sede dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) della Sicilia Orientale all’interno del porto di Pozzallo.
I nuovi uffici garantiranno un confronto più rapido e lineare tra le imprese, gli operatori dello scalo e l’ente di riferimento.
L’apertura rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo del porto pozzallese, interessato da investimenti complessivi pari a 29 milioni di euro e dalla realizzazione di un autoporto del valore di 6 milioni, con conclusione dei lavori prevista entro la fine dell’anno.
Tra le prossime priorità figurano l’approvazione a Roma della Valutazione di impatto ambientale (Via) relativa agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali e l’inserimento di un rappresentante di Pozzallo nel comitato di gestione dell’AdSP della Sicilia Orientale.