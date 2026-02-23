La sicurezza online rappresenta una priorità per la polizia di Stato, impegnata con continuità nel contrasto al crescente fenomeno delle truffe sul web.

In questo contesto, il personale della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Ragusa, in collaborazione con la locale Azienda sanitaria provinciale, ha organizzato un incontro informativo presso il centro anziani “Ciccio Tumino”, rivolto in particolare alla popolazione più matura, sempre più spesso presa di mira da raggiri telematici.

Numerosa la partecipazione dei presenti, che hanno ascoltato gli operatori della Polizia Postale illustrare le modalità delle frodi più ricorrenti e le buone pratiche per evitarle: smishing, phishing, vishing, falso trading online, truffe romantiche e la cosiddetta truffa della finta eredità.

Gli agenti hanno ribadito non solo la necessità di mantenere la massima prudenza, ma anche l’importanza di agire con tempestività qualora si finisca vittima di un illecito, invitando a sporgere denuncia senza indugio, anche tramite la piattaforma disponibile su www.commissariatodips.it.