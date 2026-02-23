Scoglitti si prepara a rendere omaggio a uno dei luoghi simbolo della sua storia turistica e sociale. Martedì 24 febbraio 2026, alle 11:30, in via Messina all’altezza di Largo Camarina, verrà svelato un cippo commemorativo dedicato a “La Capannina”, lo storico lido che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per musica, incontri e vita balneare.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Vittoria attraverso l’Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali e al Turismo, nasce con un obiettivo preciso: preservare la memoria urbana e valorizzare un pezzo importante dell’identità di Scoglitti. “La Capannina”, fondata grazie all’iniziativa della famiglia Santocono, non era soltanto uno stabilimento balneare, ma un vero e proprio luogo dell’anima, dove generazioni di cittadini e turisti hanno condiviso estati, balli, musica dal vivo e momenti di comunità.

Le fotografie d’epoca che accompagnano l’invito raccontano un mondo fatto di sorrisi, abbronzature, serate danzanti e socialità spontanea: frammenti di un passato che continua a vivere nel ricordo collettivo. Il cippo che verrà collocato nel punto esatto in cui sorgeva il lido vuole proprio questo: trasformare la nostalgia in patrimonio, restituendo al territorio un segno tangibile della sua storia.

Alla cerimonia saranno presenti l’assessore Arturo Barbante e il sindaco Francesco Aiello, che hanno sostenuto il progetto come parte di un più ampio percorso di tutela e valorizzazione della memoria locale. Un gesto semplice, ma capace di riaffermare il legame tra Scoglitti e le sue radici, ricordando a tutti che la storia di un luogo non è fatta solo di edifici, ma soprattutto delle emozioni e delle esperienze che vi hanno preso forma.